Родственница Николая Караченцова находится в искусственной коме

Родственница знаменитого артиста Николая Караченцева Надежда введена в искусственную кому из-за вирусного менингита. 36-летняя женщина приходится народному артисту РСФСР племянницей — она дочь сестры его супруги.

Восемь месяцев назад у Надежды на свет появился ребенок, но на днях у нее поднялась температура до критической отметки 39,5 градусов, и семья вызвала скорую помощь.

По словам супруги Караченцева 71-летней Людмилы Поргиной, малыша они «сразу забрали и сделали ему прививку».

Поргина добавила, что врачи были вынуждены ввести Надежду в медикаментозную кому. В таком состоянии родственница актрисы пробудет от пяти до семи недель. При этом неизвестно, сколько времени женщина проведет в реанимации.

«Высокая температура и головная боль, глаза не могут смотреть на свет, болят все суставы, идет гнойный воспалительный процесс. Поэтому ее ввели в это состояние, чтобы она физически не страдала», — приводит слова супруги артиста «СтарХит».

Кроме того, Надежде делают вентиляцию легких и назначат антибиотики, чтобы бороться с менингитом. Со слов матери госпитализированной — сестры Людмилы Ирины Поргиной, «это серьезное заболевание».

«Я утром встала, посмотрела на дочь — это просто ужас. Она была вся вишневого цвета», — заявила Ирина.

Любимый миллионами актер Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года из-за онкологии легкого. Людмила Поргина после смерти супруга, с которым прожила в браке более 40 лет, рассказала об их отношениях.