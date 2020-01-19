  1. Пятый канал
  4. Родственница Николая Караченцова находится в искусственной коме

Родственница Николая Караченцова находится в искусственной коме

, 4:31 | Сергей Зеленский 6

36-летняя племянница вдовы народного артиста РСФСР родила ребенка восемь месяцев назад, но заболела менингитом.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Родственница знаменитого артиста Николая Караченцева Надежда введена в искусственную кому из-за вирусного менингита. 36-летняя женщина приходится народному артисту РСФСР племянницей — она дочь сестры его супруги.

Восемь месяцев назад у Надежды на свет появился ребенок, но на днях у нее поднялась температура до критической отметки 39,5 градусов, и семья вызвала скорую помощь.

По словам супруги Караченцева 71-летней Людмилы Поргиной, малыша они «сразу забрали и сделали ему прививку».

Поргина добавила, что врачи были вынуждены ввести Надежду в медикаментозную кому. В таком состоянии родственница актрисы пробудет от пяти до семи недель. При этом неизвестно, сколько времени женщина проведет в реанимации.

«Высокая температура и головная боль, глаза не могут смотреть на свет, болят все суставы, идет гнойный воспалительный процесс. Поэтому ее ввели в это состояние, чтобы она физически не страдала», — приводит слова супруги артиста «СтарХит».

Кроме того, Надежде делают вентиляцию легких и назначат антибиотики, чтобы бороться с менингитом. Со слов матери госпитализированной — сестры Людмилы Ирины Поргиной, «это серьезное заболевание».

«Я утром встала, посмотрела на дочь — это просто ужас. Она была вся вишневого цвета», — заявила Ирина.

Любимый миллионами актер Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года из-за онкологии легкого. Людмила Поргина после смерти супруга, с которым прожила в браке более 40 лет, рассказала об их отношениях.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на 19 января: Марс в Овне напоминает, что в хаосе существует гармония

Последние новости

4:31
Родственница Николая Караченцова находится в искусственной коме
4:15
Итоги и перспективы первых переговоров по Ливии в Москве
3:59
Ученый из США раскрыл секрет долголетия: необходимо отказаться от двух вещей
3:41
Фанаты Кудрявцевой впечатлились ее искренностью: «Перевернула женские мозги»
3:24
Аномальное тепло продолжится в Москве и Петербурге
3:00
Гороскоп на 19 января: Марс в Овне напоминает, что в хаосе существует гармония

Сейчас читают

Советы на день Крещения Господня — что важно успеть сделать 19 января
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января
Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]