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Фигуристка Алина Загитова показала, как выглядела в младенчестве

, 20:16 | Алиса Старжевская Фото 1 287

На фото на будущей спортсменке — солнцезащитные очки. Маленькая Алина обнимает плюшевую игрушку покемона — персонажа аниме.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, Instagram @teamzagitova

Титулованная фигуристка Алина Загитова показала архивное фото — на старом снимке будущей спортсменке нет и года.

В кадре девочка держит цветную погремушку. На голове у будущей олимпийской чемпионки — массивные солнцезащитные очки. Симпатичная малышка нежится в одной постели с плюшевым Пикачу — героем популярного японского мультика о покемонах.

«Наша любимая фраза „baby boss“ как никогда раньше подходит к описанию», — написала Загитова.

Instagram @teamzagitova

Всего за день публикация набрала почти три тысячи лайков. Поклонники пришли в восторг от ностальгического кадра 17-летней фигуристки.

«Это что за милота такая! А пухляшка какая! Японская игрушка с пеленок, вот откуда идет любовь к Японии»;

«Ути-пути. Бейби-Босс»;

«Солнышко наше! Лично я, когда Алинка выкладывает что-нибудь в Инстаграме — сияю! Наш бэби босс!»;

«Какая ляля! Крутышка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Алина Загитова возобновила тренировки.

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