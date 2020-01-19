По факту избиения юноши охранником ТЦ «МЕГА Химки» возбуждено уголовное дело

По факту избиения охранником ТЦ «МЕГА Химки» посетителя магазина местным отделом дознания МВД возбуждено уголовное дело по статье 203 Уголовного кодекса РФ(«Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации»). Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемый в нанесении телесных повреждений 19-летнему жителю Москвы находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, конфликт между охранником и посетителем торгового центра произошел 17 января. Молодой человек ввязался в потасовку с компанией молодых людей, решив заступиться за девушку. Охранник вмешался в драку, несколько раз ударив юношу по голове. Как видно на распространенных в соцсетях кадрах, парень упал и некоторое время не мог подняться.

В администрации торгового центра заявили, что охранник у них больше не работает, они искренне сожалеют о случившемся и делают все, чтобы подобное впредь не повторилось.