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«Издевались над девочками»: избитый охранником ТЦ подросток назвал причину драки

, 11:28 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 127

Охранник отправил в нокаут молодого человека, который хотел защитить девочек от издевательств группы подростков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Giuseppe Graziano

Юноша, избитый охранником торгового центра «МЕГА Химки» в Подмосковье, рассказал о причине конфликта с другими подростками. О ней он сообщил местному блогеру Павлу, а 5-tv.ru связался с последним.

Инцидент произошел 18 января. Началось все с конфликта между молодыми людьми. Охранник пытался их разнять, но не придумал ничего лучше, чем избить одного из ребят.

«Он (пострадавший — Прим. ред.) мне сказал, что был конфликт. Эти ребята — группировка из подростков — издевались над девочками: скручивали им руки, били поджопники. Он заступился, начался конфликт», — сообщил блогер.

По его словам, издевавшиеся над девочками подростки часто проводят время в торговом центре. Павел предположил, что они были знакомы с охранниками. В частности, с тем, который избил юношу.

«Я связался с Дмитрием, спросил, что он сделал. Он сказал, что написал заявление, обратился в травмпункт, ему поставили диагноз — сотрясение мозга, ушибы и так далее», — добавил блогер.

Как сообщал 5-tv.ru, охранник несколько раз ударил подростка по голове. Молодой человек после этого упал на пол и некоторое время не мог подняться. Драка попала на видео.

После стычки появились слухи, что охранник занимается смешанными единоборствами. Профессиональные бойцы осудили его действия. Боец ММА Сергей Харитонов призвал отправить охранника в тюрьму, а чемпион Bellator Александр Шлеменко назвал его трусом.

Тем временем в полиции заявили, что по факту размещенного в сети видео драки проводится проверка.

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