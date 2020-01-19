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«Искренне сожалеем о случившемся»: администрация МЕГА Химки о избиении подростка

, 17:36 | Светлана Александрова Видео 23

Управляющая торгового центра заверила, что нокаутировавший юношу охранник у них больше не работает и никогда больше работать не будет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Администрация торгового центра «МЕГА Химки» выразила сожаление по поводу произошедшего в магазине конфликта между охранником и подростком. Управляющая ТЦ Лиана Шалидзе заверила, что участники инцидента в «МЕГА Химки» уже не работают и никогда больше работать не будут.

«Могу вам с уверенностью заявить, что задействованные в конфликтной ситуации в нашем торговом центре уже не работают и никогда более работать не будут. Более того, мы открыты для взаимодействия по всем необходимым вопросам. И мы искренне сожалеем о случившемся. Это абсолютно недопустимо и невозможно в будущем», — сказала она.

Она пояснила, что избивший подростка охранник является сотрудником подрядной организации и решение о его дальнейшей судьбе будут принимать там. Администрация торгового центра также рассматривает вопрос о том, чтобы разорвать контракт с данной охранной фирмой. Кроме того, в магазине предпринимают попытки связаться с пострадавшим, чтобы поддержать его.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ТЦ в подмосковных Химках сотрудник охраны вмешался в потасовку между группами молодых людей и несколько раз сильно ударил по голове одного из них. Сам пострадавший рассказал, что ввязался в драку, решив защитить девочку.

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