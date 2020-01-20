Ведущая федерального канала Екатерина Стриженова стала бабушкой два года назад. С тех пор в ее блоге в Instagram постоянно появляются забавные видеоролики с маленьким внуком, которого в семье ласково называют Петя Петрович. Недавно Стриженова показала, как мальчик резвится и танцует под известную песню.

На кадрах маленький Петя мило топает ножками в такт музыкальному сопровождению. В окружении игрушек малыш смешно вышагивает и пританцовывает, стараясь удержать равновесие.

«Хит всех времен — „Калинка“!» — восклицает ведущая.

Instagram @strizhenovae

Поклонники восхитились тем, как хорошо белокурый внук Екатерины чувствует ритм и не стесняется танцевать на камеру. Многие предположили, что в семье Стриженовых подрастает настоящий артист.

«Такой сладкий!» — пишет певец Николай Носков.

«Все в такт, главное»;

«Наш любимый Петя Петрович!» — умиляется ведущая Елена Малышева.

«Какой музыкальный Петя Петрович! Очарование просто!» — написали фолловеры.

Сын Анастасии Стриженовой в начале ноября прошлого года отметил первый серьезный день — родные поздравляли Петю с первым днем рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стриженова показала видео с дня рождения дочери.