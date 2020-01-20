  1. Пятый канал
  4. «Потешный мальчуган!» — Екатерина Стриженова показала подросшего внука

«Потешный мальчуган!» — Екатерина Стриженова показала подросшего внука

, 0:35 | Алиса Старжевская Видео 473

Телеведущая выложила видео, на котором мальчик танцует под известную композицию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @strizhenovae

Ведущая федерального канала Екатерина Стриженова стала бабушкой два года назад. С тех пор в ее блоге в Instagram постоянно появляются забавные видеоролики с маленьким внуком, которого в семье ласково называют Петя Петрович. Недавно Стриженова показала, как мальчик резвится и танцует под известную песню.

На кадрах маленький Петя мило топает ножками в такт музыкальному сопровождению. В окружении игрушек малыш смешно вышагивает и пританцовывает, стараясь удержать равновесие.

«Хит всех времен — „Калинка“!» — восклицает ведущая.

Instagram @strizhenovae

Поклонники восхитились тем, как хорошо белокурый внук Екатерины чувствует ритм и не стесняется танцевать на камеру. Многие предположили, что в семье Стриженовых подрастает настоящий артист.

«Такой сладкий!» — пишет певец Николай Носков.

«Все в такт, главное»;

«Наш любимый Петя Петрович!» — умиляется ведущая Елена Малышева.

«Какой музыкальный Петя Петрович! Очарование просто!» — написали фолловеры.

Сын Анастасии Стриженовой в начале ноября прошлого года отметил первый серьезный день — родные поздравляли Петю с первым днем рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стриженова показала видео с дня рождения дочери.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
Военный вертолет упал на севере Мексики — фото
1:20
Иоанн Креститель: что можно и нельзя делать 20 января
1:02
Шокирующие подробности стрельбы в штате Гавайи
0:42
Полиция американского штата Гавайи ловит неизвестного, открывшего стрельбу
0:35
«Потешный мальчуган!» — Екатерина Стриженова показала подросшего внука
0:11
Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Россию после ралли «Дакар»

Сейчас читают

Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]