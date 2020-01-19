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  4. На берлинском саммите назначили членов комиссии по мониторингу за прекращением огня

На берлинском саммите назначили членов комиссии по мониторингу за прекращением огня

, 21:36 | Марина Неруцких Срочная новость 34

Еще одной задачей создаваемой комиссии будет определение разграничительной линии между силами признанного ООН правительства Ливии и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Фото: Reuters

Представители сторон конфликта в Ливии смогли определиться с составом комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в стране. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское телевидение.

По информации зарубежных СМИ, еще одной задачей создаваемой комиссии, как предполагается, станет определение разграничительной линии между силами признанного ООН правительства Ливии и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

К таким договоренностям пришли на конференции по Ливии, прошедшей в Берлине, отмечают итальянские СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники берлинской конференции договорились о перемирии в Ливии.

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