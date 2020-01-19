Участники саммита в Берлине договорились о перемирии в Ливии. Также достигнута договоренность по эмбарго на поставку оружия в страну и прекращения военной поддержки конфликтующих сторон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.
Участники берлинской конференции договорились о перемирии в Ливии
Сегодня, 21:27 | Марина Неруцких Политика Срочная новость 55
Также достигнута договоренность по эмбарго на поставку оружия в страну.
Фото: Reuters
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