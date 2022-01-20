Иоанн Креститель: что можно и нельзя делать 20 января

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 7 537

В этот день на Руси крестьяне запивали зло, чтобы не было слез, старались не принимать подарки от незнакомцев, и не умывать лицо водой.

Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Anju, Yuriy Kaver, jpb, CHROMORANGE / Bilderbox, Nikolay Titov

Православные христиане отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Великий пророк завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. Святой провозгласил пришествие на землю Сына Божия, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Родственник Иисуса по матери Иоанн родился шестью месяцами раньше Христа. Предтеча жил в пустыне аскетом, где готовил себя к великому служению постом и молитвой. В 30 лет он вышел на берег Иордана, чтобы проповедью приготовить народ к принятию Спасителя. Крестив Агнца Божия, святой вскоре принял мученическую смерть от меча по приказу царя Ирода.

Что нужно делать 20 января

На Руси Иоанна Крестителя называли Иваном-бражником. Название произошло потому, что в этот день крестьяне запивали зло, происходившее в их жизни, в том числе бражкой. К этому правилу особенно часто прибегали девицы, которых выдавали замуж против воли. Потому что в период с Рождества до Масленицы полагалось засылать сватов. Считалось: если запить горе немилого супружества, слез меньше будет.

Ходило поверье, что в эти праздники может явиться нечистая сила и разрушить счастье молодоженов. Знающего человека включали в число сватов, засылаемых к невесте, приглашали на свадьбу и сажали на почетное место. Его просили отвести порчу от молодоженов, чтобы семейная жизнь была счастливой.

К заговорам прибегали и сами молодые люди в момент сватовства, если не надеялись получить руку возлюбленной у ее родителей.

Что нельзя делать 20 января

В этот день возбраняется употреблять в пищу мясные блюда. Еда на столе должна быть скромной и постной. По народным приметам, на Ивана-бражника нельзя умываться, иначе на год покинет удача.

В старину в этот день запрещалось принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей, пишет ytro.news. В народе верили, что такие дарители вместе с подарком могут передать свои неприятности и болезни.

Категорически не рекомендовалось вести счет мелких денег и давать просящему в долг, чтобы не накликать финансовые трудности. При этом нельзя было оставаться безучастным к просьбам родных людей.

Приметы 20 января

Если эхо далеко слышно, ожидается мороз;

Ясная погода — к засушливому лету;

Если дует южный ветер, лето будет суровое;

Идет снег — значит, идти ему на протяжении всей Масленицы;

Яркое солнце в полдень — к ранней весне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что важно успеть сделать 19 января, в день Крещения Господня.

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