Подробности трагедии в хостеле Перми, где в результате прорыва кипятка погибли люди

Страшная трагедия произошла ночью в Перми. В кипятке заживо сварились пять постояльцев отеля, еще трое — с ожогами в больнице. В одном из номеров хостела прорвало трубу. В момент происшествия постояльцы спали, поэтому выбраться из смертельной ловушки успели не все — комнаты просто утонули в кипятке.

Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела о гибели людей в отеле в центральный аппарат ведомства. Прокуратура также проводит проверку по факту законности размещения людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поток кипятка хлынул на спящих постояльцев хостела.