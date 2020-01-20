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Подробности трагедии в хостеле Перми, где в результате прорыва кипятка погибли люди

, 9:54 Эфирная новость 101

Уголовное дело о гибели постояльцев отеля передано в центральный аппарат СК РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Страшная трагедия произошла ночью в Перми. В кипятке заживо сварились пять постояльцев отеля, еще трое — с ожогами в больнице. В одном из номеров хостела прорвало трубу. В момент происшествия постояльцы спали, поэтому выбраться из смертельной ловушки успели не все — комнаты просто утонули в кипятке.

Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела о гибели людей в отеле в центральный аппарат ведомства. Прокуратура также проводит проверку по факту законности размещения людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поток кипятка хлынул на спящих постояльцев хостела.

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