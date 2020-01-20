Петербурженка обвинила двоих школьников в изнасиловании

Двоих школьников из Санкт-Петербурга задержали в деревне Старые Черницы Гатчинского района по подозрению в изнасиловании девушки. Как стало известно 5-tv.ru, полицейские застали подростков в одном из частных домов.

С заявлением об изнасиловании в полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что к интимной близости ее принудили в ночь на 19 января двое малознакомых парней.

В частном доме, в котором они предположительно были совершены противоправные действия, обнаружили две бутылки водки, стопку и пепельницу с окурками.

В отношении школьников возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детского тренера из Ленобласти заподозрили в изнасиловании учеников в турецких отелях.