Материнский капитал на первого ребенка можно будет оформить уже весной

Материнский капитал на первого ребенка можно будет оформить уже в марте этого года. Об этом журналистам «Известий» заявили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сенаторы и депутаты сейчас готовятся к рассмотрению необходимых для этого законопроектов.

Согласно поручению президента, озвученному в послании Федеральному собранию, с января этого года российские семьи должны получать на первенца более 460 тысяч рублей, еще 616 тысяч — на второго ребенка. При рождении третьего — государство обязуется погасить за семью 450 тысяч по ипотеке. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

По словам экспертов, для реализации инициативы необходимо внести ряд изменений в действующие законы и в Бюджетный кодекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми.