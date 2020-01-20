Чем завтракать, чтобы похудеть? Мнение популярного австралийского диетолога

Эксперт в области диетологии Сьюзи Баррелл рассказала газете The Sun, как стоит начать день, чтобы похудеть. По ее мнению, правильный выбор продуктов для завтрака поможет запустить процесс метаболизма.

Тяжелые углеводы, которые отвергают все худеющие, на самом деле отлично восстанавливают энергию после сна. Вместо сахарных хлопьев специалист рекомендует включить в рацион зерновые культуры — например, мюсли или овес.

Еще один завтрак, способствующий потере веса, включает в себя белок. Для этого Сьюзи советует съесть с утра пару яиц или греческий йогурт с протеинами. Попробуйте добавить в завтрак фрукты и овощи — например, к яйцам можно нарезать помидор для дополнительной порции витаминов, а кислоту йогурта смягчить сладкими фруктами, заменяющими сахар.

Диетолог не советует исключать из утреннего приема пищи жиры, ведь именно они помогают сохранить чувство сытости на несколько часов. По словам Баррелл, одна порция оливкового масла, ореховой пасты или тост с авокадо станет отличным компаньоном в борьбе с лишними калориями.

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