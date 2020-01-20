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  4. Самолет совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неубранной стойки шасси

Самолет совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неубранной стойки шасси

, 11:33 | Нюра Незванова 48

На борту воздушного судна находились 47 пассажиров и семь членов экипажа.

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за неубранной стойки шасси. Инцидент произошел вечером 19 января.

На борту воздушного судна находились 47 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет направлялся из Краснодара в Сочи, и после взлета экипаж заметил, что не убралась левая стойка шасси, и было принято решение о посадке судна.

Пассажиры отправятся в Сочи резервным бортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейс из Екатеринбурга экстренно приземлился из-за утечки топлива.

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