Самолет совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неубранной стойки шасси

Самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за неубранной стойки шасси. Инцидент произошел вечером 19 января.

На борту воздушного судна находились 47 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет направлялся из Краснодара в Сочи, и после взлета экипаж заметил, что не убралась левая стойка шасси, и было принято решение о посадке судна.

Пассажиры отправятся в Сочи резервным бортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейс из Екатеринбурга экстренно приземлился из-за утечки топлива.