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  4. Вооруженных петербуржцев в балаклавах задержали в Таврическом саду

Вооруженных петербуржцев в балаклавах задержали в Таврическом саду

, 12:14 | Игорь Рязов 45

У молодых людей изъяли пистолеты, ножи и устройства для стрельбы сигнальными патронами.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Пятерых человек задержали за нарушение общественного порядка на территории Таврического сада в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Северной столице и Ленобласти.

«Их (нарушителей — Прим. ред) личности установлены, двое из них — несовершеннолетние, в возрасте 15 и 16 лет, остальным — 18 и 19 лет», — сообщили в МВД.

Там добавили, что у молодых людей изъяли четыре аэрозольных баллончика, аэрозольный пистолет, три ножа и три устройства для стрельбы сигнальными патронами. На фотографиях с изъятыми предметами также есть маски с прорезями для глаз — так называемые балаклавы.

На действия задержанных пожаловались посетители Таврического сада. Они сообщили, что молодые люди в балаклавах вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. Очевидцы говорили о группе из десяти нарушителей.

Двух задержанных несовершеннолетних передали родителям. В отношении оставшихся троих составили административные протоколы за мелкое хулиганство (часть первая статьи 20.1 КоАП).

Ранее 5-tv.ru сообщал о подростке, который загасил вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Его действия попали на видео.

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