Домработница Череватого получила два года условно за кражу 16 миллионов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 62 0

Пропали также украшения и брендовые аксессуары.

Домработница экстрасенса Череватого украла 16 млн рублей

Фото: Instagram*/vlad__cherevatyi

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Домработница Череватого получила условный срок за кражу 16 млн рублей

Домработница участника шоу «Битва экстрасенсов» Влада Череватого получила два года условно за кражу денег и украшений почти на 16 миллионов рублей.. Информацию 5-tv.ru подтвердил адвокат Саид Ярахмедов.

По данным дела, женщина более полугода регулярно забирала из дома наличные. Каждый день она выносила около 50 тысяч рублей, а похищенные деньги прятала в пакетах и ведрах. Кроме наличных, из дома пропали золотые часы, подвески и брендовые очки.

Фигурантка частично признала вину, однако не согласилась с обвинением в краже имущества. На заседании она заявила, что действительно брала деньги, но их сумма, по ее словам, была меньше установленной следствием. Также женщина утверждала, что на преступление ее якобы склонила супруга Череватого. Та в ходе допросов это отрицала.

Потерпевшей по делу проходила подруга экстрасенса, которая, по информации РИА Новости, передала деньги Череватому на хранение. В причастности к хищению также подозревали сына домработницы, который работал садовником. На данный момент причиненный ущерб не возмещен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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Домработница Череватого получила два года условно за кражу 16 миллионов

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