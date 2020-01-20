Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.

В частности, российский лидер предложил исключить из текста основного закона страны оговорку о том, что гражданин государства может занимать пост президента России более двух сроков. Согласно законопроекту, опубликованному на официальном сайте Госдумы, пост главы РФ может занимать гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет.

Кроме того, законопроект о поправке к Конституции предусматривает право Госдумы назначать премьер-министра. Согласно предложенным изменениям, глава кабмина, а также члены правительства будут назначены президентом после их утверждения нижней палатой парламента. Занимать соответствующие должности смогут граждане РФ не моложе 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительство другого государства.

По словам вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, законопроект о поправке в Конституцию будет рассмотрен 23 января.