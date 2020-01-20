В Госдуме хотят отменить комиссию по платежам за услуги ЖКХ

Банки хотят лишить возможности взимать комиссионные сборы при проведении платежей по квитанциям за услуги ЖКХ. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект должен быть вынесен на обсуждение депутатов Госдумы до конца зимы.

По словам представителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, парламентарии работают над документом с одобрения Центробанка.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — пояснил Сергей Неверов.

Сейчас банки имеют право взимать комиссию с граждан в размере от 0,5 до 2% вне зависимости от того, как проводится платеж — наличными через кассу, онлайн ли через банкомат.

По мнению парламентариев, работающих над законопроектом, изменения очень важны для граждан, которые сейчас вынуждены переплачивать за предоставляемые банками услуги подобного рода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коммунальные услуги в 2020 году подорожают один раз.