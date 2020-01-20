Россия и Белоруссия договорились, как рассчитывать компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия договорились о подходах к компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба» некачественной нефтью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета министров республики.

«Договоренность о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе „Дружба“ на территории Беларуси была достигнута во время встречи заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко с исполняющим обязанности вице-премьера России Дмитрием Козаком, состоявшейся на минувшей неделе в Москве», — цитирует агентство пресс-секретаря премьер-министра Белоруссии Александру Исаеву.

Информацию о достижении «принципиальных договоренностей» подтвердил представитель Козака Илья Джус.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ЧП на нефтепроводе «Дружба», по которому нефть из России поступает в Белоруссию и далее в Европу, произошло 19 апреля. Поставки возобновились 4 мая, однако вытеснение из трубопровода загрязненной хлоридами нефти продолжалось более трех месяцев. Минск требует от Москвы компенсации издержек, связанных с поставками «грязной» нефти.