Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Елена Ваенга поделилась редкой архивной фотографией. На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором она запечатлена в школьные годы.

В комментариях артистка объяснила подписчиками, что на фото ей 16 лет. В кадре юная Елена позирует вполоборота к камере в белой блузке. Фолловеры обратили внимание на глубокий и пронзительный взгляд, который, как оказалось, был присущ певице еще в молодости.

«В глазах есть то, что невозможно спрятать. На этой фотографии вы совсем юная, а в глазах уже мудрость и разум.»

«Глаза — просто утонуть можно!» — восхищены фолловеры.

Instagram @vaengaofficial

Впрочем, самой Ваенге собственный портрет, кажется, не нравится. Опубликованный снимок она сопроводила коротким, но емким комментарием.

«Н-да…» — отметила Елена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший муж Ваенги оценил «шантаж» ее старого коллеги.