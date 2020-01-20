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Что известно о кандидате на пост генпрокурора Игоре Краснове

, 19:20 Эфирная новость 54

Сообщается, что Юрий Чайка покинет должность из-за перехода на другую работу.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Владимир Путин предложил кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост Генпрокурора страны.

44-летний генерал-лейтенант юстиции имеет государственные и ведомственные награды.

Краснов расследовал ряд резонансных дел, в том числе — покушение на Анатолия Чубайса, убийство Бориса Немцова, хищения при строительстве космодрома Восточный.

Сообщается также, что бывший Генпрокурор Юрий Чайка переходит на другую работу. Вопрос о назначении Игоря Краснова СовФед рассмотрит уже в эту среду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора.

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