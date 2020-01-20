Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ. В пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Как сообщил источник в Совфеде, освобождение Чайки с поста Генпрокурора и назначение на эту должность Краснова будет рассмотрено 22 января.

С 2016 года Игорь Краснов занимал должность заместителя председателя Следственного комитета РФ, в 2017-м был назначен генерал-лейтенантом юстиции. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и другие.

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