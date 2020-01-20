Быстро и вкусно: рецепт салата, способного заменить сытный ужин

На ужин после рабочего дня нередко хочется чего-то сытного, но не сложного в приготовлении. В таких случая на выручку хозяйкам придет простой и питательный салат из картофеля в мундире.

Ингредиенты для картофельного салата

Чтобы побаловать домашних простым, но невероятно вкусным ужином, потребуется картофель, соленые или маринованные огурцы, репчатый лук и куриные яйца. Также будет хорошим решением добавить в салат зелень и консервированную кукурузу.

Рецепт картофельного салата

Картофель необходимо отварить «в мундире» и остудить. Чтобы не тратить время вечером, основной ингредиент можно подготовить утром — а затем просто очистить и нарезать картофель маленькими кубиками. К корнеплоду положите мелко нарезанные вареные яйца, лук и огурчики. Если вы запланировали добавить к салату зелень, то ее можно нашинковать или порвать руками на крупные части — в зависимости от ваших предпочтений.

Заправлять салат можно майонезом или растительным маслом — лучше всего нерафинированным, чтобы добавить блюду аромата.

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