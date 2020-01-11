«Ешь и худей»: рецепт салата, помогающего сбросить вес

Лишний вес, отечность и другие последствия бурных вкусных застолий на теле — традиционные трудности, с которыми сталкиваются многие после длинных новогодних каникул. В былую форму поможет вернуться простой салат с куриной грудкой. Рецептом делится один из авторов на Яндекс. Дзен-канале «Стройная Фигура».

Ингредиенты

Три отварных яичных белка, 20 граммов нежирного сыра, натуральный йогурт, небольшой пучок зеленого лука, одна банка кукурузы, китайский огурец и куриная грудка.

Как готовить диетический салат

Отварное филе куриной грудки порежьте на мелкие кусочки, яичные белки натрите на крупной терке, мелко нарежьте лук. К получившейся массе добавьте кукурузу и нашинкованный кубиками огурец. Остается только перемешать салат и наслаждаться кулинарном шедевром.

Автор диетического салата рекомендует употреблять это блюдо два раза в день, а в остальное время разрешается утолять голод свежими огурцами и слегка кислыми зелеными яблоками.

Как долго нужно радовать себя этим простым блюдом, автор блога не указывает, но, вероятно, до тех пор пока стрелка весов не подтянется к радующим глаз цифрам. Либо до очередного праздничного застолья, которое в России не заставит долго себя ждать. Впереди — Старый Новый год, а там и 23 февраля с 8 марта на очереди.

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