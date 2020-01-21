Антиалкогольные пословицы могут появиться на бутылках со спиртным

Антиалкогольные лозунги и пословицы могут появиться на бутылках со спиртным. За это нововведение сейчас собирают подписи на сайте общественных инициатив. Впрочем, внешний вид этикеток алкопродукции и так изменится со следующего года — станет крупнее текст о вреде крепких напитков. Он должен будет занимать не менее 10% этикетки — примерно семь миллиметров, то есть в четыре раза больше, чем сейчас. Новые правила должны заработать на всей территории Евразийского экономического союза.

Законодателей вдохновил успешный пример борьбы с табакокурением. А петербургские художники предлагают пойти еще дальше и полностью превратить бутылки с горячительным в социальную рекламу борьбы с алкоголизмом. Подробности — в сюжете Дмитрия Акимова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции констатировал, что в результате антиалкогольной компании в России потребление алкоголя на душу населения существенно снизилось, и в Германии в пересчете на чистый спирт сейчас пьют больше, чем нашей стране.