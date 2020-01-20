После информации, прошедшей в ряде СМИ о задержании рэпера Гуфа в аэропорту Абу-Даби, 5-tv.ru связался с адвокатом певца Сергеем Жориным. По словам юриста, он сам пока всю информацию черпает из СМИ.

«Что касается того, что сегодня произошло, из СМИ я прочитал — я деталей не знаю. Я написал людям, которые его сопровождали сегодня. Я знаю, что он должен был лететь, пока никакого ответа не получил. Я думаю что если у него будут какие-то серьезные сложности, они со мной свяжутся. Я так понимаю, что ничего серьезного такого не произошло», — считает Жорин.

Адвокат также отметил, что Гуф (Алексей Долматов — Прим. ред.) всегда связывается с ним, когда возникают какие-либо сложности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощница рэпера отказалась комментировать его задержание в воздушной гавани Абу-Даби.

По предварительной информации Долматов летел из отдыха в Таиланде в Москву с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах, однако до столицы так и не добрался, якобы в связи с дебошем в самолете.