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Отель в Перми, где погибли люди, должны были закрыть 20 февраля

, 2:32 Эфирная новость 27

Сотрудники МЧС нашли многочисленные нарушения и в проекте самого здания, и в его обслуживании.

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Фото, видео: ТАСС / Кимерлинг Максим; 5-tv.ru

В Перми устранили аварию на тепломагистрали, из-за которой залило кипятком мини-отель и погибли пятеро постояльцев, в их числе — ребенок. Люди, фактически, сварились заживо. И шансов спастись у них не было — запасной выход не работал.

Претензии к этому объекту были и раньше, но почему-то заведение продолжало принимать гостей. Согласно данным сотрудники МЧС, которые проверяли хостел в феврале прошлого года, нашли многочисленные нарушения и в проекте самого здания, и в его обслуживании — владельцы гостиницы нарушили все возможные требования пожарной безопасности. По некоторым данным, сотрудники МЧС даже вынесли предписание — закрыть гостиницу до 20 февраля этого года.

Вопросов очень много. Куда смотрели надзорные органы? Почему гнилую трубу не ремонтировали? И главное — сколько еще таких опасных ловушек по всей стране? Репортаж Дмитрия Зименкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Перми устранили аварию на тепломагистрали, из-за которой погибли пять человек.

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