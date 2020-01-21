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  4. Надпись о вреде алкоголя займет десятую часть этикетки

Надпись о вреде алкоголя займет десятую часть этикетки

, 6:06 Эфирная новость 18

Новый технический регламент, предполагающий увеличение размера предупреждающей надписи в четыре раза, вступит в силу в будущем году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Anju; 5-tv.ru

Антиалкогольные лозунги и пословицы могут появиться на бутылках со спиртным. За это нововведение сейчас собирают подписи на сайте общественных инициатив. Впрочем, внешний вид этикеток алкопродукции и так изменится.

Все изменится уже в следующем году — предупреждающий текст должен будет занимать не менее 10% этикетки или — семь миллиметров, то есть в четыре раза больше, чем сейчас. Новые правила должны заработать на всей территории Евразийского экономического союза.

Всеобщего восторга инициатива пока не вызвала — голосуют за нее неохотно. Из необходимых для рассмотрения идеи на федеральном уровне ста тысяч голов пока собрано только четыреста.

Здравые инициативы оценил Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики назвали самый смертоносный алкогольный напиток.

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