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Назван самый смертоносный алкогольный напиток

, 22:40 | Анастасия Игонина Видео 61

Врачи выяснили, что из горячительного опаснее всего для нашего здоровья.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Alfred Schauhuber, /CHROMORANGE / Bilderbox, /Jens Kalaene, /Walter Bibikow, /Ralph Kerpa

Медики назвали алкогольный напиток, который может стать смертельной угрозой для человека. Самой опасной выпивкой признан коктейль из спиртного и энергетика.

Сочетание тонизирующих и алкогольных напитков серьезно вредит работе сердца. Дело в том, что оба компонента по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему мощнейшее влияние. Поэтому нагрузка от одновременного употребления обоих компонентов вызывает серьезные проблемы — например, тахикардию и аритмию.

А так называемое «запойное» употребление, когда такие коктейли выпиваются регулярно и в большом количестве, и вовсе может привести к летальному исходу — сердце просто не справится с таким объемом работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие алкогольные напитки покупают россияне к Новому году.

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