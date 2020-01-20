  1. Пятый канал
  4. Посольство России в ОАЭ проверяет информацию о задержании рэпера Гуфа

Посольство России в ОАЭ проверяет информацию о задержании рэпера Гуфа

, 22:51 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 54

Ранее появилось сообщение, что Алексей Долматов задержан в аэропорту Абу-Даби по пути из Таиланда в Москву якобы из-за дебоша в самолете.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @therealguf; 5-tv.ru

Посольство России в ОАЭ проверяет информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби российского рэпера Гуфа. Об этом сообщил в телефонном интервью 5-tv.ru заведующий консульским отделом дипмиссии Рамиль Бикмуллин.

«Посольство проверяет информацию по поводу задержания Долматова», — сказал он.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, задержан в аэропорту Абу-Даби по пути из Таиланда в Москву — якобы он устроил дебош в самолете. Помощница музыканта комментировать сообщения СМИ отказалась. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что Долматов всегда связывается с ним, когда возникают какие-либо сложности, но пока ни он, ни сопровождающие его люди не звонили.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-3 женщин, по знаку зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

23:13
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
23:00
«Хватит поцелуев!» — Фото Иглесиаса с дочерью заставило фанатов растаять
22:51
Посольство России в ОАЭ проверяет информацию о задержании рэпера Гуфа
22:41
Россия прокомментировала информацию о признании Турецкой Республики Северного Кипра
22:35
«Любопытненько»: Шпица рассказала, когда она впервые поцеловалась
22:22
С активов «Газпрома» сняты аресты, наложенные по искам «Нафтогаза»

Сейчас читают

ТОП-3 женщин, по знаку зодиака, которые становятся лучшими мамами
Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]