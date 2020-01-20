Посольство России в ОАЭ проверяет информацию о задержании рэпера Гуфа

Посольство России в ОАЭ проверяет информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби российского рэпера Гуфа. Об этом сообщил в телефонном интервью 5-tv.ru заведующий консульским отделом дипмиссии Рамиль Бикмуллин.

«Посольство проверяет информацию по поводу задержания Долматова», — сказал он.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, задержан в аэропорту Абу-Даби по пути из Таиланда в Москву — якобы он устроил дебош в самолете. Помощница музыканта комментировать сообщения СМИ отказалась. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что Долматов всегда связывается с ним, когда возникают какие-либо сложности, но пока ни он, ни сопровождающие его люди не звонили.