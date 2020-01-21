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Откуда мошенники могут получить данные банковских карт россиян?

, 9:15 | Василий Заика Видео 118

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как действуют злоумышленники.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; www.globallookpress.com / Martin Moxter, Jochen Tack, Sina Schuldt, Silas Stein

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, каким образом мошенники могут получить данные банковских карт россиян. По его словам, информация может стать добычей злоумышленников из-за частой пересылки фотографий «пластика» клиентами финансовых организаций друг другу.

«Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так — их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным», — цитирует Станислава Кузнецова РИА Новости.

Топ-менеджер обратил внимание, что мошенники в настоящее время без труда могут обеспечить себе доступ к необходимой информации держателя карты при помощи метода социальной инженерии.

«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах — для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», — считает зампред правления Сбербанка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не стать жертвой мошенников при использовании банкоматов.

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