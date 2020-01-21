Почти до двухсот человек выросло число заболевших кишечной инфекцией в Кизляре

В дагестанском Кизляре число госпитализированных с кишечной инфекцией увеличилось почти до двухсот, из них больше половины — дети.

Власти закрыли на карантин две школы. Проверка показала, что вспышка инфекции возникла из-за плохого качества воды после ремонта водопровода. У всех отравившихся выявили дизентерию.

Возбуждено уголовное дело. Порядка полутора тысяч человек, в данный момент получают специальные препараты для профилактики бактериальных инфекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи выясняют причины вспышки острой кишечной инфекции в Кизляре.