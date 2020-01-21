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  4. Почти до двухсот человек выросло число заболевших кишечной инфекцией в Кизляре

Почти до двухсот человек выросло число заболевших кишечной инфекцией в Кизляре

, 7:51 Эфирная новость 15

Проверка показала, что вспышка инфекции возникла из-за низкого качества воды после ремонта водопровода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

В дагестанском Кизляре число госпитализированных с кишечной инфекцией увеличилось почти до двухсот, из них больше половины — дети.

Власти закрыли на карантин две школы. Проверка показала, что вспышка инфекции возникла из-за плохого качества воды после ремонта водопровода. У всех отравившихся выявили дизентерию.

Возбуждено уголовное дело. Порядка полутора тысяч человек, в данный момент получают специальные препараты для профилактики бактериальных инфекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи выясняют причины вспышки острой кишечной инфекции в Кизляре.

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