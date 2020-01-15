Следователи выясняют причины вспышки острой кишечной инфекции в Кизляре

Источник инфекции ищут в Дагестане. В Кизляре с сильнейшим отравлением госпитализированы уже 69 человек. По предварительной версии — зараза в питьевой воде. Но это еще предстоит выяснить. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

С последней информацией корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов. Подробности в репортаже.

Уже 69 человек, из них 38 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Машины скорой помощи доставляют отравившихся в центральную больницу Кизляра едва ли не каждые полчаса.

На больничных койках с отравлением лежат и годовалые малыши. Симптомы, как при тяжелом отравлении: рвота, сильные боли в животе и так далее. В больнице объявили карантин. Пропускают только родителей детей.

Очаг распространения инфекции в этом районе города. Здесь в каждой второй семье заболели дети. Многие отказываются от госпитализации, вызывают скорую помощь и продолжают лечиться дома. Вот и в этот раз человек отказался ехать в больницу.

«Много вызовов. Отравления идут. С утра — второй случай. Первого госпитализировали, второй пока отказался», — рассказывает врач скорой помощи Светлана.

Городские власти винят во вспышке инфекции жителей этих домов. Их построили еще в советские годы и даже не планировали подключать к городской системе канализации. Просто, проектом это было не предусмотрено.

Люди сами незаконно провели канализацию от своих квартир. Вот эти трубы под землей проходят рядом с водопроводными, а это недопустимо. В итоге, где-то прорвало и фекалии смешались с питьевой водой.

Санузел дома раньше был на улице. Людям захотелось комфорта, и они решили свою проблему, никому ничего не сказав. Коммунальщики полностью отключили эту водопроводную линию. Сейчас прокладывают новую.

«Где у нас, как мы предполагаем, очаг, организован подвоз воды. Проведена полностью дезинфекция по всем насосным станциям города. С сегодняшнего дня мы приступаем к замене водопроводной части трубы, которая проходила там, в этом желобе, который сейчас засорен», — говорит начальник Управления строительства и ЖКХ по Кизляру Гаджимурад Истамбулов.

Роспотребнадзор взял пробы воды, и в ближайшие два дня выдаст заключение. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, виновных лиц. В расследовании задействованы также специалисты и эксперты Управления Роспотребнадзора республики. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировал ситуацию старший помощник руководителя Управления (по взаимодействию со СМИ) по Республике Дагестан Расул Темирбеков.

Сейчас в Кизляре круглосуточно работают 16 бригад неотложной помощи больным, привлечены 50 волонтеров из медицинского колледжа.