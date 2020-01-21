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Работники и военнослужащие инженерных войск РФ отмечают профессиональный праздник

, 5:25 Эфирная новость 3

Свою историю инженерные войска ведут от 21 января 1701 года, когда Петр I издал Указ о создании в Москве «Школы пушкарского приказа».

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Фото, видео: ТАСС / Котов Алексей; 5-tv.ru

Подразделения инженерных войск России отмечают сегодня профессиональный праздник. Дата — 21 января не случайна. В этот день по приказу Петра I была основана первая «Школа пушкарского приказа» — родоначальница современных инженерных войск.

Спустя три столетия саперы, минеры, взрывотехники, штурмовики и инженерный спецназ стали достойными продолжателями славных боевых традиций своих предшественников.

И накануне праздничной даты журналистам показали последние новинки вооружений. Однако главным секретным оружием инженерных войск — как и в старину –остается армейская смекалка. Станислав Григорьев увидел армаду надувных танков.

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