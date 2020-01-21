Работники и военнослужащие инженерных войск РФ отмечают профессиональный праздник

Подразделения инженерных войск России отмечают сегодня профессиональный праздник. Дата — 21 января не случайна. В этот день по приказу Петра I была основана первая «Школа пушкарского приказа» — родоначальница современных инженерных войск.

Спустя три столетия саперы, минеры, взрывотехники, штурмовики и инженерный спецназ стали достойными продолжателями славных боевых традиций своих предшественников.

И накануне праздничной даты журналистам показали последние новинки вооружений. Однако главным секретным оружием инженерных войск — как и в старину –остается армейская смекалка. Станислав Григорьев увидел армаду надувных танков.