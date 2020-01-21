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Глава Иркутской области уволил двух чиновников из прежней команды за утрату доверия

, 6:44 | Василий Заика Видео 20

Игорь Кобзев подписал распоряжения в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды и руководителя службы ветеринарии Бориса Балыбердина.

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Фото, видео: ТАСС; РИА Новости / Кирилл Шипицин; www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

Тема:
Паводок в Иркутской области 121

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев уволил двух чиновников из прежней команды за утрату доверия, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что глава региона подписал распоряжения в отношении бывшего министра лесного комплекса Сергея Шеверды и руководителя службы ветеринарии Бориса Балыбердина. Примечательно, что Игорем Кобзевым были внесены изменения в указ губернатора от 21 августа 2019 год об увольнении первого чиновника с поста министра.

«Шеверда был уволен в связи с его добровольной отставкой на основании личного заявления. Однако ранее экс-министр представил заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что является основанием для изменения формулировки на увольнение в связи с утратой доверия», — говорится в пресс-службы правительства Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Их озвучил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на совещании по итогам поездки в Тулун и Нижнеудинск.

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