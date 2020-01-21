Глава Иркутской области уволил двух чиновников из прежней команды за утрату доверия

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев уволил двух чиновников из прежней команды за утрату доверия, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что глава региона подписал распоряжения в отношении бывшего министра лесного комплекса Сергея Шеверды и руководителя службы ветеринарии Бориса Балыбердина. Примечательно, что Игорем Кобзевым были внесены изменения в указ губернатора от 21 августа 2019 год об увольнении первого чиновника с поста министра.

«Шеверда был уволен в связи с его добровольной отставкой на основании личного заявления. Однако ранее экс-министр представил заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что является основанием для изменения формулировки на увольнение в связи с утратой доверия», — говорится в пресс-службы правительства Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Их озвучил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на совещании по итогам поездки в Тулун и Нижнеудинск.