Появилось видео с горящего рыболовецкого судна в Охотском море

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море. Кадры с горящим судном появились в сети.

В ролике видно, что из нижней части траулера валит густой дым. Открытого горения на палубе нет. Оператор снимает происходящее с другого корабля.

По информации ТАСС, на борту рыболовецкого траулера находились 47 человек. Все они эвакуировались на судно «Юмир». Моряков доставят на плавзавод «Всеволод Сибирцев».

По предварительным данным, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Пожар ликвидирован. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Как сообщал 5-tv.ru, терпящий бедствие рыболовецкий траулер находился в Охотском море примерно в 130 километрах от Магадана. На выручку к нему направились сразу три корабля.