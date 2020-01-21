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  4. Ольга Бузова отпраздновала день рождения новой песней и рекордом в Instagram

Ольга Бузова отпраздновала день рождения новой песней и рекордом в Instagram

, 10:17 | Игорь Рязов Фото 548

Возлюбленный певицы Давид Манукян трогательно поздравил ее с 34-летием.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @dava_m

Тема:
Ольга Бузова 762

Телеведущая и певица Ольга Бузова 20 января отпраздновала свой 34-й день рождения. В этот день она представила новую песню, а также установила рекорд в Instagram.

«Я в огне сейчас, и я хочу поделиться с вами своим состоянием и, по традиции, в свой день рождения подарить вам эту песню. Пусть она станет гимном нашей сумасшедшей любви! Пусть это светлое чувство никогда нас не покидает», — написала Бузова в Instagram.

Instagram @buzova86

Пост она сопроводила небольшим видео, на котором представлен фрагмент ее новой песни. Возможно, благодаря премьере певице удалось установить новый рекорд по числу подписчиков в Instagram. На данный момент их 19,1 миллиона — больше чем у кого-либо из российских звезд.

С днем рождения певицу уже поздравил ее возлюбленный, блогер Давид Манукян.

«С днем рождения, малая. Ты все знаешь», — написал он на своей странице в Instagram.

«Хочу слышать еще. Спасибо», — ответила ему Бузова.

Instagram @dava_m

Поздравили знаменитость и другие пользователи. Фанаты желают ей счастья, а также хвалят новую песню любимицы.

«С днем рождения! Обожаю, будь счастлива!»;

«Эта песня идеальная. С днем рождения. Рига тебя любит»

«С днем рождения, Олечка! Просто будь счастлива», — написали поклонники.

Как сообщал 5-tv.ru, отметку в 18 миллионов подписчиков Ольга Бузова перешагнула в начале января. Однако тогда поклонники певицы обратили внимание не на новый рекорд, а на ее внешний вид. Некоторым показалось, что у Бузовой появились «страшные залысины».

Тема:
Ольга Бузова 762
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