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«Залысины страшные»: Фанаты переживают за Бузову из-за видео с новогодних каникул

, 3:32 | Игорь Рязов Видео 105

Подписчики певицы в Instagram считают, что знаменитость испортила волосы постоянным наращиванием.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 736

Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram видео с новогодних каникул в Куршевеле. Некоторым пользователям показалось, что у знаменитости появились залысины.

«Вот так неожиданно для меня нас стало 18 миллионов. Конечно, я хотела в этот момент быть красивой для вас, но…» — подписала Бузова видео, на котором ее возлюбленный Давид Манукян радуется вместе с ней возросшему числу подписчиков.

В ролике Бузова запечатлена без макияжа и с хвостиком на голове. Многим пользователям понравилась такая искренность, однако у некоторых внешность звезды «Дома-2» вызвала вопросы.

Instagram @buzova86

«Это залысина?»

«Да уж, залысины страшные, хоть бы не выкладывала»

«А как их не будет, если постоянно наращивает волосы? Без своих парикмахеров волосы как пакля становятся»,

«Лысеет Бузяка», — написали хейтеры.

Фанаты Бузовой не стали соглашаться с ними, подчеркнув, что Ольга выглядит замечательно.

«Без макияжа очень красивая»;

«Оля, ты очень красивая и классная»;

«Оля как всегда на высоте»;

«Всегда красивая для нас», — написали поклонники.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ольга Бузова показала, как сделать хорошее фото. Смешные видео на эту тему она сняла вместе с Манукяном.

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