Уровень воды в Неве поднялся почти на 1,5 метра из-за сильного ветра

В Петербурге ночью из-за сильного ветра уровень воды в Неве поднялся почти на полтора метра. Из-за угрозы закрыли створы дамбы. В некоторых районах города набережные оказались частично под водой.

Ну, а в Ленинградской области под угрозой затопления несколько районов города Тихвин. Местная река вышла из берегов и затопила десятки приусадебных участков. Сотрудники МЧС готовы к эвакуации жителей из опасного района.

Причина раннего паводка — аномально теплая погода и обильные осадки. По данным гидрометцентра, на европейской части страны установилось «махрово-красное» тепло — по цвету карты температурных аномалий. Такая погода сохранится минимум до конца января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Петербурга предупредили о возможном наводнении.