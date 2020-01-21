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  4. Уровень воды в Неве поднялся почти на 1,5 метра из-за сильного ветра

Уровень воды в Неве поднялся почти на 1,5 метра из-за сильного ветра

, 11:25 Эфирная новость 9

Причина раннего паводка — аномально теплая погода и обильные осадки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Novikov; 5-tv.ru

В Петербурге ночью из-за сильного ветра уровень воды в Неве поднялся почти на полтора метра. Из-за угрозы закрыли створы дамбы. В некоторых районах города набережные оказались частично под водой.

Ну, а в Ленинградской области под угрозой затопления несколько районов города Тихвин. Местная река вышла из берегов и затопила десятки приусадебных участков. Сотрудники МЧС готовы к эвакуации жителей из опасного района.

Причина раннего паводка — аномально теплая погода и обильные осадки. По данным гидрометцентра, на европейской части страны установилось «махрово-красное» тепло — по цвету карты температурных аномалий. Такая погода сохранится минимум до конца января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Петербурга предупредили о возможном наводнении.

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