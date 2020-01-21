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Жителей Петербурга предупредили о возможном наводнении

, 5:05 Эфирная новость 9

По прогнозам синоптиков, уровень воды в Неве во второй половине понедельника достигал отметки в 111 сантиметров.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4187

Петербург готовится к удару стихии. МЧС предупредило горожан о надвигающемся шторме. Спасатели советуют автомобилистам не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

По прогнозам синоптиков, к утру вторника ветер усилится до 18 метров в секунду. Ветер уже гонит волну в Неву с залива. Уровень воды в реке во второй половине понедельника достигал отметки в 111 сантиметров. Чтобы избежать наводнения частично закрыты затворы дамбы.

В ночь на вторник, 21 января, уровень воды в Неве достиг отметки 137 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как наводнение в аэропорту Дубая привело к задержкам рейсов.

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