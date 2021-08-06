Матрица судьбы: Гадание или реальный способ самопознания?

Матрица судьбы довольно новый способ поиска своего предназначения. Первую популярность Матрица получила в 2006-м, так что это наиболее современным метод, в отличие от того же Квадрата Пифагора и Дизайна человека. Да и построить свою матрицу довольно просто. Для того чтобы рассчитать ее, необходимо знать свою дату рождения и начертить на листе бумаги квадрат в квадрате. В результате элементарных математических вычислений, по углам квадратов расставляются энергии — индивидуальные программы человека. Эзотерики называют Матрицу судьбы — жемчужиной среди инструментов самопознания.

Чтобы разобраться, что такое на самом деле Матрица судьбы, 5-tv.ru изучил вопрос и обратился за комментарием к мастеру тета-хилинга.

Как появилась Матрица судьбы?

Увлеченным эзотерикой известно, что авторский метод чтения судьбы по матрице создала Наталья Ладини. Как утверждает кармический целитель, идея создать Матрицу судьбы пришла к ней в процессе изучения 22 арканов Таро. Наталья уверяет, что когда она закрепила свое мастерство, Вселенная начала расширять ее горизонты. Во время прозрений и озарений к ней начала «приходить» та самая Матрица. Об этом Ладини рассказала в интервью на своем канале.

Наталья Ладини

Автор методики «Матрица судьбы. Диагностика Предназначения» — Это очень красиво, наложить нумерологию на какой-то красивый сакральный узор. Мне пришла фигура восьмигранной звезды, и я разложила дату рождения, как старший аркан Таро, на эту фигуру.

По философии данного метода, каждый человек — это бессмертная душа, которая из жизни в жизнь приходит на Землю, для того, чтобы самосовершенствоваться. И поэтому жизнь преподносит нам определенные уроки, с помощью которых человек прорабатывает ранее не усовершенствованные части души. И якобы так можно повысить вибрационность.

Вибрация в понятии эзотерики — это энергия, которую человек транслирует в мир из себя и которую притягивает к себе как магнитом. Иными словами, когда человек «вибрирует» на высоком уровне, он счастлив. А когда издает низкие колебания, то несчастлив.

Что показывает Матрица судьбы?

Представьте ситуацию, что вы вроде бы работаете на работе, которая вам нравится и получается, но в глубине души чувствуете, что что-то не то. Как найти направление на это «то», может показать именно метод Матрицы судьбы. И это касается не только работы, а абсолютно всех сфер жизни.

Подсчеты и комбинации Матрицы, дают понять, что возможно, вы еще не изучили в себе.

Особенности характера;

Что нужно в себе развить, чтобы начать выполнять жизненное предназначение;

Правильное использование ресурсов рода;

Поиск негативного опыта в прошлом, который оказывает на вас воздействие;

Достижение комфорта в социуме;

Открытие денежного потока;

Предназначение души;

Истинные причины недугов и болезней;

Вероятность событий в ближайшем будущем;

Поиск подхода к близким людям.

Юлия Ушланова

Мастер чтения Матрицы судьбы, тета-хилер — Матрица судьбы — это система самопознания, она похожа на астрологию и нумерологию. По ней можно понять, с каким потенциалом, качествами и способностями человек пришел на Землю и какие задачи ему необходимо реализовать. И также можно понять не только свою текущую ситуацию, но и определить путь дальнейшего развития. Проанализировав эту информацию, человеку становится намного проще двигаться по жизни.

К данному методу автор методики советует обращаться для того, чтобы познать свое истинное предназначение, жизненные задачи и их пути воплощение в жизнь. Чаще всего к Матрице судьбы приходят, когда понимают, что делают что-то не так в этой жизни. Но как проработать свои сильные стороны, и на какие ошибки обратить внимание, чтобы начинать выполнять свою жизненную задачу?

Как рассчитать Матрицу судьбы?

Рассчитать Матрицу самостоятельно можно с помощью своей даты рождения, знания 22 Старших аркана Таро и 22 энергий Вселенной. Цифры, которые получаются при расчете, являются основными кодами судьбы или по-эзотерически, арканами.

Схема Матрицы судьбы. Фото: 22energy.com.ua

Считается, что под влиянием этих чисел протекает вся жизнь человека, формируется личность и судьба. Но для развернутого объяснения лучше всего обратиться к мастеру чтения Матрицы судьбы.

С помощью метода можно увидеть основные энергии, которые присутствуют в вашей Матрице. Каждая полученная энергия в процессе подсчета, является архетипом вашего характера, может выступать как в плюсе, так и в минусе. Но только сам человек поймет, в каком именно ключе идет та или иная энергетика. Всего Матрица судьбы содержит в себе 22 энергии, которые похожи на 22 старших аркана Таро, но без белой карты.

Рано или поздно человек, составляющий Матрицу, задастся вопросом: «У людей, рожденных в один день одинаковые Матрицы судьбы?» Здесь тоже есть свои нюансы.

Юлия Ушланова

Мастер чтения Матрицы судьбы, тета-хилер — У людей, которые рождены в один день, одинаковая Матрица. Но это не значит, что люди тоже одинаковые. Да, у них будут какие-то схожие черты в характерах и по проявлениям. Благодаря тому, что мы все рождаемся в разных обстоятельствах, в разных семьях, в разное время и в разных странах, то проживаем Матрицу совершенно по-разному. Она ни в коем случае не ограничивает человека, говоря ему о том, какие у него таланты. Метод является дополнительной опорой и позволяет лучше понять себя.

Точного объяснения, почему Матрица судьбы является точным методом познания себя и открытия новых энергий, нет. За последние несколько лет, такие эзотерические «науки», как астрология и нумерология приобрели большую популярность. Если раньше к этому не относились всерьез и смеялись над «Луной в Близнецах» Василисы Володиной, то сейчас все изменилось. Почему? Поиски себя и смысла в жизни были актуальны всегда, но в наше время, когда человек перенасыщен информацией, материальными благами и практически безграничными возможностями, этот вопрос стоит особо остро. Согласитесь, что вы хоть раз задавались вопросом: «А для чего я все это делаю?»

Эзотерики объясняют это высоким уровнем осознанности поколений Y и Z, которые кардинально отличаются от своих предшественников. Существует множество объяснений повышенного интереса к астрологии и нумерологии, вплоть до связи с несостоявшимся концом света в 2012-м. Но мнения разделяются и не все верят в эти гипотезы, так как многие из них не подкреплены научным объяснением. Тут либо верь, либо будь на стороне скептиков.