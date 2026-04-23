Не нейронка: двухлетний боксер стал звездой соцсетей

Эфирная новость 63 0

Видео с отработкой ударов уже набрало почти 18 миллионов просмотров.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двухлетний боксер из Владивостока стал звездой соцсетей

Двухлетний боксер из Владивостока взорвал интернет. Видео, на котором он отрабатывает удар правой, набрало почти 18 миллионов просмотров и более 600 тысяч лайков.

Некоторые комментаторы всерьез думают, что это нейросети. Но видео настоящее. Выяснилось, что мальчик берет пример со своего отца — тренера по боксу.

Ребенок начал бить по груше, едва встав на ноги, в 11 месяцев. Сейчас у него даже есть собственные перчатки и груша, которую он иногда берет с собой в детский сад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что половина работающих и состоящих в браке мужчин в России выразили готовность оформить отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования сервиса SuperJob.

Согласно полученным данным, текущие показатели демонстрируют уникальную для страны ситуацию: впервые за последние одиннадцать лет количество потенциальных сторонников «мужского декрета» сравнялось с числом противников. Около 33% респондентов абсолютно уверены в своем желании подменить жену дома, еще 17% скорее склоняются к положительному решению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
