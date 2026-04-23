«Елизавета перевернулась в гробу»: Маркл снова в центре скандала с больными детьми

Диана Кулманакова
Общественность возмущена коммерциализацией благотворительного визита герцогини Сассекской в Австралию.

Зачем Меган Маркл и принц Гарри ездили в Австралию: скандалы

Express: Меган Маркл обвинили в торговле одеждой на фоне встреч с больными детьми

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подверглась жесткой критике со стороны королевских экспертов из-за попытки заработать на вещах, которые она надевала во время поездки в Австралию. Об этом сообщает Daily Express.

Поводом для скандала стал «неофициальный тур» принца Гарри и его супруги, в рамках которого они посетили Королевскую детскую больницу в Мельбурне.

Обозреватель Кинси Шофилд отметила, что практически одновременно с появлением кадров, где Меган утешает неизлечимо больных детей и жертв теракта на пляже Бонди, информация о ее нарядах публиковалась на модной платформе OneOff. Герцогиня является инвестором данного сервиса и получает комиссионные с продаж представленных там образов.

«Меган держала за руки жертв трагедии на пляже Бонди, и уже через несколько минут эти наряды были доступны в приложении. Она использует пострадавших и больных детей, чтобы продавать свою одежду за комиссионные. Я смотрю на это и думаю, что королева Елизавета в гробу бы перевернулась. Она бы ни за что не одобрила подобное и была бы в ужасе», — заявила Шофилд.

Ведущий Кевин О’Салливан поддержал коллегу, назвав все турне Сассекских «странными» и отметив, что их визиты в приюты для женщин и больницы выглядели фальшиво.

Параллельно с этими событиями принц Гарри предпринял неожиданную поездку в Киев, прибыв туда на поезде вскоре после завершения австралийского турне. В Британии подобные действия пары воспринимают неоднозначно, называя их деятельность попыткой сохранить статус действующих членов монархии без выполнения официальных обязанностей перед короной.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области
14:58
В Финляндии могут разрешить ввоз в страну ядерного оружия

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео