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«Вышла сухая из воды»: как Собчак приняла душ, но не намокла — видео

, 17:25 | Валентин Черников Видео 21

Телеведущая поиронизировала над красотками, записывающими эротические видео для соцсетей.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Забавное видео появилось на странице Ксении Собчак в Instagram. На нем светская львица сделала вид, что принимает душ на мальдивском пляже. Она встала позади душевой кабинки на фоне водных струй и изобразила процесс мытья, хотя сама при этом находилась за стеклом от льющейся воды.

«У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха!», — объяснила Собчак в тексте поста.

Instagram @xenia_sobchak

Так теледива подшутила над современными красотками, которые выкладывают эротичные ролики с тропических островов. Юмор в сочетании с грацией звезды не оставили фанатов равнодушными. За час видео Ксении набрало больше 200 тысяч «лайков».

«Ну вы, Ксения, и затейница!»

«Как обычно Ксюша вышла сухая из воды»;

«Волочкову троллит»;

«Очень сексуально!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак поиронизировала над тем, как изменилось ее отношение к детям.

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