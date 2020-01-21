Забавное видео появилось на странице Ксении Собчак в Instagram. На нем светская львица сделала вид, что принимает душ на мальдивском пляже. Она встала позади душевой кабинки на фоне водных струй и изобразила процесс мытья, хотя сама при этом находилась за стеклом от льющейся воды.

«У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха!», — объяснила Собчак в тексте поста.

Instagram @xenia_sobchak

Так теледива подшутила над современными красотками, которые выкладывают эротичные ролики с тропических островов. Юмор в сочетании с грацией звезды не оставили фанатов равнодушными. За час видео Ксении набрало больше 200 тысяч «лайков».

«Ну вы, Ксения, и затейница!»

«Как обычно Ксюша вышла сухая из воды»;

«Волочкову троллит»;

«Очень сексуально!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак поиронизировала над тем, как изменилось ее отношение к детям.