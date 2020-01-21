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Комитет Совфеда рекомендовал назначить Краснова на пост генпрокурора

, 13:33 | Игорь Рязов 65

Игорь Краснов 21 января выступил в верхней палате парламента.

Фото: ТАСС / Пресс-служба СК РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал верхней палате парламента назначить Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ. 21 января кандидат выступил в Совфеде.

По итогам заседания сенаторы решили, что рассмотрят вопрос об утверждении Краснова на пост генпрокурора 22 января.

Во время выступления Краснов назвал эффективной систему разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

«Я считаю, что реформа была эффективная, что следствие и надзор были разведены», — сказал он.

Кандидат на пост генпрокурора добавил, что Следственный комитет и Генпрокуратура работают эффективно. По его мнению, прокурорам не нужно больше полномочий.

«И Генпрокуратура, и Следственный комитет работают эффективно <…>. Мне кажется, в настоящее инструментарий Генпрокуратуры достаточен», — ответил Краснов на вопросы сенаторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали освобождение Юрия Чайки от должности генпрокурора.

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