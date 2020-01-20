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Песков прокомментировал освобождение Чайки от должности генпрокурора

, 15:16 | Карина Бернтгольц Интервью 79

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора будет обсуждаться 22 января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Владимира Путина освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Ранее российский лидер предложил на эту должность кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.

«Это решение президента. Президент внес кандидатуру. Это его право как главы государства, и он реализовал это право», — пояснил Песков в разговоре с журналистами по итогу совещания постоянных членов Совета безопасности.

Пресс-секретарь президента добавил, что ознакомиться с биографией Краснова можно на официальном сайте Следственного комитета.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, также присутствовавшая на заседании, в свою очередь отметила, что, в случае одобрения кандидатуры Краснова комитетами СФ, вопрос о его назначении генпрокурором будет вынесен на 22 января.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, c 2016 года Игорь Краснов занимал должность заместителя председателя Следственного комитета РФ, в 2017-м был назначен генерал-лейтенантом юстиции. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и другие.

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