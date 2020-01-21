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«Избавилась от этих балконов»: Кудрявцева рассказала об ощущениях после операции

, 14:40 | Светлана Александрова 382

Телеведущая вернулась к работе после удаления поврежденных грудных имплантов, которые, как оказалось, отравляли ее организм не один год.

Фото: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева объявила, что вернулась к работе после сложной операции на груди. В больницу она попала незадолго до Нового года. Оказалось, что один из имплантов, с которыми она жила много лет, прорвался и силикон медленно вытекал из него. О том, как она чувствует себя после удаления инородного тела, телеведущая рассказала в интервью «МУЗ-ТВ».

«Это была не просто операция — раскрыли импланты, сняли и все. У меня в одной груди был порванный имплант, он растекся. Вот этот силикон, хотя хирурги кричат, что он не может растечься, он не может растечься за год. Но у меня это было долго, я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц», — рассказала Кудрявцева.

Instagram @leratv

Токсичное вещество не один год отравляло организм телезвезды, однако никаких симптомов — боли, неприятных ощущений или дискомфорта в груди она не испытывала. Подозрения, что что-то не так, у Кудрявцевой появились, когда она натолкнулась на статью о медицинских исследованиях и решила обратиться в клинику. Только тогда выяснилась причина хронической усталости и постоянных головных болей. К счастью в результате все закончилось благополучно, однако после операции Лере предстоит еще пройти реабилитация. Телеведущая говорит, что не сразу осознала масштаб проблемы, потому что в клинике ей кололи большие дозы обезболивающего. Трудности начались, когда она выписалась из больницы.

«Было тяжело физически. На носу Новый год, нужно готовить еду, встречать гостей, а мне сказали: «Лежи дома, просто лежи!» — пожаловалась звезда.

Некоторое время ей нельзя посещать сауну, поднимать тяжести, пришлось отказаться от новогоднего путешествия в жаркие страны.

«Зато я вошла в новый год чиста, как майская роза… Слава Богу, что я избавилась от этих „балконов“ жутких», — радуется Кудрявцева.

Свое решение увеличить грудь сейчас она называет «глупостью» и не может вспомнить, что вообще побудило ее пойти на это.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram жуткие фотографии извлеченных из нее имплантов.

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