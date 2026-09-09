Иран ударил по американским базам в Иордании
Тегеран выпустил по военным объектам США не менее 20 снарядов.
Фото: www.globallookpress.com/Bill Ingalls - NASA via CNP
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Иранские военные атаковали американские военные объекты, расположенные в Иордании. Об этом сообщил местный телеканал SNN в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.
Известно, что Тегеран нанес ракетные удары по авиабазам «Муваффак-Салти» и «Принц Хасан», собеседники агентства заявили, что исламская республика запустила не менее 20 снарядов.
Телеканал подчеркивает, что действия Тегерана стали ответной реакцией на атаку Вашингтона на иранские суда в Персидском заливе. В гостелерадиокомпании ИРИ до этого отметили, что американские ВС за последние несколько часов ударили по двум нефтяным танкерам и одному гражданскому кораблю.
В свою очередь, в Центральном командовании Вооруженных сил США рассказали, что атаковали иранские суда из-за обстрела корабля военно-морских сил. Вашингтон также подтвердил уничтожение пяти танкеров.
Кроме того, командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на фоне ударов США объявило о планах атаковать портовую инфраструктуру Кувейта и Бахрейна. В Тегеране призвали экипажи танкеров «немедленно покинуть суда».
Ранее 5-tv.ru писал о применении Ираном противокорабельных баллистических ракет против кораблей США в Аравийском море.
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