Иран ударил по американским базам в Иордании

Иранские военные атаковали американские военные объекты, расположенные в Иордании. Об этом сообщил местный телеканал SNN в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Известно, что Тегеран нанес ракетные удары по авиабазам «Муваффак-Салти» и «Принц Хасан», собеседники агентства заявили, что исламская республика запустила не менее 20 снарядов.

Телеканал подчеркивает, что действия Тегерана стали ответной реакцией на атаку Вашингтона на иранские суда в Персидском заливе. В гостелерадиокомпании ИРИ до этого отметили, что американские ВС за последние несколько часов ударили по двум нефтяным танкерам и одному гражданскому кораблю.

В свою очередь, в Центральном командовании Вооруженных сил США рассказали, что атаковали иранские суда из-за обстрела корабля военно-морских сил. Вашингтон также подтвердил уничтожение пяти танкеров.

Кроме того, командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на фоне ударов США объявило о планах атаковать портовую инфраструктуру Кувейта и Бахрейна. В Тегеране призвали экипажи танкеров «немедленно покинуть суда».

Ранее 5-tv.ru писал о применении Ираном противокорабельных баллистических ракет против кораблей США в Аравийском море.

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