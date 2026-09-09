«Душнилой обзывает»: Станислав Душников о воспитании дочери и ее личной жизни

Станислав Дужников заявил, что дочь называет его душнилой за постоянные нотации

Актер и звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников сообщил, что его дочь принимала решение о поступлении в Щукинское училище самостоятельно — без наставлений родителей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма Алексея Пиманова «Охота на императора».

По словам артиста, девушка категорически отказалась от помощи близких и буквально запретила им вмешиваться в ее выбор.

«Она даже поставила ультиматум мне и маме, что, если мы будем принимать участие в ее поступлении, она пострижется и уйдет в монастырь. Поэтому мы никак не принимали участие. Она все делала сама, по своей собственной инициативе. В общем, большая молодец», — сказал Дужников.

При этом он отметил, что девушка после активного погружения в учебный процесс стала иногда жаловаться на отсутствие свободного времени и сильную усталость.

Комментируя личную жизнь дочери, Дужников отметил, что успел познакомиться с ее молодым человеком. По словам актера, парень девушки произвел на него положительное впечатление.

«Нормально отнесся. Хороший парень, занимается компьютерными технологиями. Будущий айтишник», — подчеркнул, что Станислав.

Артист также заявил, что знакомство с парнем дочери прошло без отцовского разговора. Кроме того, звезда вовсе не стремится к образу «напутствующего отца».

«Какой отцовский разговор? Боже упаси. Меня дочь и так душнилой обзывает, потому что я сижу и напутствую, всякие мудрости и умности говорю. Она отвечает «да сколько можно об одном и том же?» — добавил актер.

Ранее Дужников рассказал, благодаря чему ему удалось похудеть на сто килограммов. По его словам, помимо физических нагрузок, важно уделять внимание питанию.

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