Икота, икота, вызывайте доктора! Когда пора обращаться в больницу при приступах

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Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

Возможно, вас вспоминает врач.

Когда икота становится признаком рака

Фото: www.globallookpress.com/michael steiner

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Врач Алексенцева: затяжная икота может быть признаком рака

Икота представляет собой физиологический рефлекс, который в подавляющем большинстве случаев самостоятельно купируется в течение нескольких минут. Однако в ряде ситуаций она трансформируется в маркер серьезных, вплоть до угрожающих жизни, патологий.

Ключевой признак — длительность эпизода в сочетании с наличием дополнительных симптомов. Об этом aif.ru рассказала врач общей практики Елена Алексенцева.

Когда икота становится опасной? Врачи выделяют два типа патологического состояния: персистирующая — длится более двух суток, и рефрактерная — не проходит дольше месяца. Если приступ затягивается — это повод для обследования.

Немедленная медицинская помощь требуется, если затяжная икота сопровождается неврологическими нарушениями, такими как внезапная слабость или онемение в руке или ноге, асимметрия лица, нарушения речи или зрения, сильное головокружение, а также при болях в груди, одышке, чувстве нехватки воздуха или перебоях в работе сердца.

Опасными сигналами со стороны ЖКТ являются рвота, резкое вздутие и боль в животе, задержка стула. Кроме того, поводом для экстренного визита к врачу служит икота, возникшая после травмы головы или недавней операции на грудной или брюшной полости, а также состояния, когда икота мешает есть, пить или спать и приводит к истощению.

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